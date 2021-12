Le secteur culturel introduit son recours au Conseil d'État

"Ce recours vise ni plus ni moins que l'annulation de la décision prise par le Comité de Concertation (Codeco) du 22 décembre dernier, et de l'arrêté royal qui la formalise, de fermer toutes les salles de spectacles et de cinéma. Cette mesure est en effet infondée, injuste et complètement disproportionnée", indique la FEAS, qui espère une décision du Conseil d'État d'ici la fin de la semaine.