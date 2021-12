Des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à la culture à Bruxelles

Le monde de la culture a manifesté contre la décision du dernier comité de concertation de fermer une bonne partie du secteur. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au Mont des Arts.

Plusieurs milliers de personnes, 5.000 selon la police et 15.000 aux dires des organisateurs, ont rallié le Mont des Arts, à Bruxelles, pour envoyer un signal clair au monde politique et soutenir le secteur de la culture.

Les manifestants, qui se sont rassemblés à partir de 14 heures, entendaient ainsi dénoncer la décision prise lors du dernier comité de concertation de fermer une bonne partie du secteur, ce qui a plongé artistes et organisateurs dans le désarroi et la colère.

Vu le succès de l'appel à la mobilisation, l'action a été déplacée au Mont des Arts, alors que la place de la Monnaie était initialement envisagée. Les escaliers du Mont des Arts et la place de l'Albertine toute proche étaient, en effet, noirs de monde, a constaté un correspondant de l'agence Belga.

À côté des parapluies, de nombreux manifestants arboraient également des pancartes avec des slogans tels que "La culture est une nécessité", "pas d'avenir sans culture", "un ministre de la Culture, s.v.p" ou encore "je bois volontiers un verre de vin chaud mais j'ai besoin de culture".

"Le ciel pleure avec nous"

Sur un podium dressé au pied du Mont des Arts, des artistes exécutaient de petites performances, tandis que des acteurs du secteur culturel s'exprimaient pour condamner les nouvelles mesures destinées à lutter contre le coronavirus, le tout sous les acclamations du public.

Vue en plein écran ©BELGA

"Je vois beaucoup de parapluies, ça veut dire que le ciel pleure avec nous", s'est exclamé Stany Crets, qui a été le premier à appeler à la manifestation. "Je ne suis qu'un modeste artisan doté de bon sens, mais quelque chose m'a dit que c'était maintenant le seul bon moment pour nous de parler d'une seule voix. C'est un jeu politique et malheureusement nous sommes les victimes les plus faciles", poursuit l'acteur et réalisateur.

Le secteur culturel, qui a dû fermer ses théâtres et ses salles de spectacles à plusieurs reprises ces deux dernières années, exige des politiques qu'ils reviennent sur les mesures actuelles. Les acteurs culturels estiment avoir déjà consenti de nombreux investissements en vue de pouvoir accueillir le public en toute sécurité.

Parallèlement, le secteur exige avec force la mise sur pied d'un cadre viable et rentable sur le long terme et accompagné de mesures de soutien, une vision basée sur des faits sur lesquels ils peuvent s'appuyer en lieu et place de cette politique "de feux clignotants".

La manifestation s'est conclue au terme d'une heure de discours et de performance par une chorégraphie dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker sur un air de Stromae.

Bouchez fustige la "désobéissance civique"

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a, pour sa part, dénoncé ce dimanche la "désobéissance civique" encouragée, selon lui, par des responsables politiques et par les autorités judiciaires. Certains d'entre eux ont, en effet, indiqué qu'ils n'interviendraient pas pour empêcher l'ouverture des salles de cinémas et de spectacles, en dépit de la décision de fermeture décidée par le Comité de concertation du 22 décembre. Plusieurs bourgmestres ont notamment fait savoir qu'ils ne demanderaient pas à leur police de veiller au grain.

"L'honneur du politique est d'être cohérent et de respecter les institutions. Les dernières mesures du Codeco peuvent faire l'objet d'un débat légitime mais soit les règles sont considérées comme non pertinentes et doivent être changées, soit elles doivent être respectées", a-t-il affirmé sur Twitter.

"Mais cette approche de désobéissance civique encouragée par des politiques mais aussi par les autorités judiciaires est complètement destructrice pour la crédibilité de l'Etat de droit et de nos institutions. Pourquoi faire respecter des fermetures et pas d'autres?", a ajouté le président du MR.

"Si on tolère la non application des règles pour le secteur culturel, en est il de même, par exemple, pour les bowlings, les casinos, paintballs et autres secteurs également fermés? Il faut assumer une orientation ou l'autre. Mais cessons d'abîmer la crédibilité de l'État", a poursuivi le chef de file des libéraux francophones.