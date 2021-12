Théâtres, cinémas et salles de concerts fermés dès dimanche

Limiter les effets de foule

Les événements à l'extérieur restent autorisés, mais sous des conditions plus strictes. Il ne sera ainsi plus autorisé de se rassembler sous une tente ou un chapiteau. À partir de 100 visiteurs, un plan de circulation à sens unique avec entrées et sorties distinctes devra être mis en place. La présence d'au maximum un visiteur par 4m² a été fixé.

Shopping à deux

"Je pense que nous nous rendons compte de la dureté de mesures, et nous savons que cela fait mal. Après une année d’efforts, durant laquelle de nombreux Belges se sont vaccinés, nous avions tous espéré un Noël différent", a déclaré Alexander De Croo avant de rappeler dans quelles conditions les fêtes de fin d'année s'étaient déroulées il y a un an: les restaurants et les cafés, les magasins et les coiffeurs étaient tous fermés. "Cette année-ci, on peut se voir! Mais je rappelle quand même de le faire avec la plus grande prudence possible. De limiter le nombre de personnes autour de la table, de faire un auto-test avant de faire Noël ensemble et de ventiler un maximum."