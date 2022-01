Le secteur culturel s'attaque à la jauge de 200 personnes

Le Codeco programmé ce jeudi sera pour une large part consacré à la culture. Car la réouverture forcée par le Conseil d'État des salles de spectacles ne satisfait pas le secteur. En cause, la limite de 200 spectateurs maximum (moyennant CST et accord du bourgmestre) qui a été réintroduite par l'arrêté royal réparatoire, la semaine dernière. Dans la foulée, plusieurs fédérations et acteurs culturels ont déposé un recours en suspension contre cette jauge.