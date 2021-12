Le sud de l'Europe totalement en rouge sur la carte européenne du coronavirus

Le sud de l'Europe est, ce jeudi, totalement en rouge sur la carte corona du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) , reflétant le taux d'incidence du coronavirus (nombre de contaminations par 100.000 habitants) au cours des quatorze derniers jours et le taux de positivité des tests Covid.

La péninsule ibérique est totalement colorée en rouge foncé tout comme la Grèce continentale et la majorité de ses îles , ce qui signifie que l'incidence y est supérieure à 500 et que le taux de positivité y dépasse 4%.

Contrairement aux semaines précédentes, l'Italie ne présente plus la moindre région jaune. Le pays est couvert de rouge. Dans le sud de la botte, sept régions sont teintées de rouge clair (taux entre 200 et 499), dont la Sicile et la Sardaigne.