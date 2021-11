Le télétravailleur peut-il ou doit-il revenir un jour par semaine en entreprise?

Obligation ou permission?

Mais le président de l'UCM s'est vraiment fâché en voyant le projet d'arrêté royal sur les nouvelles mesures. "La communication après le Codeco nous laissait croire que l'employeur qui souhaitait faire revenir ses travailleurs pouvait le faire. On était un peu naïfs... Selon le projet d'arrêté royal, ce n'est pas du tout ça! Il y est question d'un commun accord entre le travailleur et le patron. Une deuxième condition au retour partiel du travailleur parle de 'bien-être psychosocial et d'esprit d'équipe'. Donc, celui qui ne veut pas revenir, on ne peut pas le forcer! Et il faudra faire avec les 20%, puis 40% de présence. Comment un patron peut-il organiser le travail dans ces conditions?"