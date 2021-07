Le vaccin Johnson & Johnson moins efficace que d'autres face au variant Delta

Une étude américaine suggère que le vaccin de l'entreprise belge Janssen produit environ cinq fois moins d'anticorps face au variant Delta que face au virus original. Pfizer et Moderna semblent plus efficaces.

Le vaccin de l'entreprise Janssen (Johnson & Johnson), qui ne nécessite qu'une dose, ne générerait qu'assez peu d'anticorps contre les variants du SARS-CoV-2. Des chercheurs de l'université de New York expliquent dans les résultats préliminaires de leur étude qu'il produit environ cinq fois moins d'anticorps protégeant contre les variants Delta (indien), Beta (sud-africain) et d'autres mutations que face au virus original. Cette étude a été menée en laboratoire, sur des échantillons de sang, et pas dans la vie réelle. Elle n'a pas encore été revue par des pairs ni publiée dans une revue scientifique, mais elle présente des aspects interpellants.