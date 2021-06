Le vaccin Moderna "prometteur" contre les variants du covid

L'étude a été menée dans un essai de phase initiale en laboratoire, sur des échantillons sanguins de huit participants, obtenu une semaine après qu'ils ont reçu la deuxième dose du vaccin. La vaccination a produit des anticorps contre tous les variants, y compris des versions supplémentaires du Bêta identifié pour la première fois en Afrique du Sud et trois variants provenant initialement d'Inde, notamment le Kappa et le redouté Delta. Celui-ci serait environ 60% plus contagieux que le variant Alpha identifié au Royaume-Uni, lui-même plus virulent que la forme classique du virus.