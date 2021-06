Le variant delta devrait régner en maître début juillet

Il y a peu, il n'y en avait que pour le variant britannique - entretemps rebaptisé alpha -, avec en toile de fond ses cousins sud-africain (bêta) et brésilien (gamma). Une gloire de courte durée puisqu'à présent, alors que le Comité de concertation doit tracer la suite du déconfinement, tous les regards se tournent vers la nouvelle coqueluche, le variant delta, initialement étiqueté indien.

Aperçu pour la première fois en Belgique à la mi-avril , celui-ci grappille inlassablement des parts de marché sur le variant alpha, très largement majoritaire , et ce avec une croissance journalière de 8,6% . Pour peser actuellement, estime un rapport signé par la KULeuven, l'UHasselt et Sciensano, environ 16% des cas confirmés dans ce pays. S'il maintient le cap, ce variant deviendrait majoritaire, dépassant les 50%, aux alentours du 5 juillet.

De quoi inciter à la prudence, puisqu'il est avéré qu'il affiche une contagiosité plus élevée. Par ailleurs, les données en provenance du Royaume-Uni indiquent une baisse de l'efficacité des vaccins, surtout après une seule dose. Prenez le degré de protection contre une hospitalisation: toujours très élevé après deux doses (92% pour AstraZeneca et 96% Pfizer), celui-ci chute à 71% avec une seule dose d'AstraZeneca (94% avec Pfizer). Baisse également en ce qui concerne les chances d'éviter de développer la maladie de façon symptomatique après la première dose: 30% avec AstraZeneca et 36% avec Pfizer – une barrière qui redevient significative après la seconde injection (respectivement 67% et 88%).