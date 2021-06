Le variant Delta met le monde sous pression

La nouvelle souche du coronavirus, isolée en Inde en avril dernier, poursuit sa propagation et inquiète au point de laisser présager de nouvelles pandémies.

Le variant Delta brandit le spectre d’une quatrième vague et inquiète les responsables des pays du monde entier. La souche, hautement contagieuse et détectée pour la première fois en Inde, est désormais présente dans près de 85 États.

Selon l'ECDC, le variant Delta devrait représenter 90% des cas de sujets atteints du Covid-19 dans l’Union européenne, d’ici la fin du mois d’août.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de nouvelles vagues de pandémie sont à craindre malgré la progression des campagnes de vaccination. Des propos corroborés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) qui estime que des assouplissements généralisés pourraient entraîner, pendant les mois d'été, une hausse significative des contaminations.

Pour des millions de personnes, le retour d’une vie "sous cloche" est d’ores-et-déjà acté: les autorités de plusieurs pays se sont prononcées en faveur d’un reconfinement strict.

Dominant au Portugal et au Royaume-Uni

Les chiffres se veulent stables dans la plupart des pays du continent, où l’heure est à l’assouplissement des mesures sanitaires. Pourtant, selon l'ECDC, le variant Delta devrait représenter 90% des cas de sujets atteints du Covid-19 dans l’Union européenne d’ici la fin du mois d’août. Des chiffres déjà partiellement traduits dans certaines régions.

Le Portugal fait l’objet d’une nouvelle flambée de cas. Le pays a été le premier État de l’Union européenne à annoncer que le variant Delta était dominant sur son territoire. Delta représente, à ce jour, plus de 51% des nouveaux cas du pays, voire plus de 70% dans la région de Lisbonne. Face au rebond des contagions, le gouvernement a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées.

Le Royaume-Uni a enregistré, samedi, son plus haut taux de nouvelles infections au coronavirus depuis début février, alors que le National Health Service redouble d'efforts pour vacciner la population dans les délais les plus brefs. Boris Johnson a d'ailleurs fait le choix de reporter le déconfinement en raison d'une nouvelle flambée de cas, les contaminations passant de 2.000 à 7.000 par jour et les hospitalisations commençant à augmenter.

Nouveau record à Moscou

En France, deux malades sont morts à la suite d'une contamination au variant Delta, dans le sud-ouest du pays.

144 MORTS Moscou a atteint, dimanche, un pic du nombre de décès liés au Covid-19, avec 144 morts recensés en 24 heures.

Les autorités sanitaires locales ont annoncé, dans la foulée, "un plan d'action immédiat" pour "éviter une reprise épidémique", même si la souche ne représente, à l’heure actuelle, que 10% des nouvelles contaminations. Emmanuel Macron, pour sa part, demande plus de coordination sur la gestion des frontières extérieures de l'Union.

La situation épidémiologique se détériore également en Russie, où Moscou ne parvient pas à endiguer l’épidémie malgré des mesures renforcées. La capitale a atteint, dimanche, un pic du nombre de décès liés au Covid-19, avec 144 morts recensés en 24 heures. Un pass sanitaire est par ailleurs requis pour se rendre au restaurant à compter de ce lundi.

L’Allemagne se barricade

L’Allemagne a ajouté, vendredi, le Portugal et la Russie à sa liste des pays "à variant", interdisant pratiquement toutes les arrivées en provenance de ces deux États. À partir de mardi, seuls les citoyens allemands ou les résidents permanents en Allemagne seront autorisés à entrer sur le territoire en provenance de ces deux pays.

À l’occasion du Conseil européen qui s’est tenu à Bruxelles, jeudi 24 juin, la chancelière Angela Merkel a appelé à la plus grande prudence.

Elle prenait à partie la Grèce, qui a accueilli des touristes russes vaccinés avec le Spoutnik V, que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas encore autorisé. Elle visait aussi le Portugal et l’Espagne, qui veulent sauver leur saison touristique et ont ouvert leurs frontières aux Britanniques (sans quarantaine) alors que le variant Delta se propage rapidement outre-Manche.

Masque obligatoire en Israël

En raison d’une résurgence de cas causée par le variant Delta, le ministère israélien de la Santé a réimposé, le 24 juin, l'obligation de porter un masque dans tous les lieux clos, à l'exception du domicile privé. Le port du masque est également recommandé lors des grands rassemblements en plein air.

Le ministère israélien de la Santé a réimposé, le 24 juin, l'obligation de porter un masque dans tous les lieux clos, à l'exception du domicile privé.

Jeudi dernier, Israël a passé la barre des 100 cas de covid quotidiens, avec 227 contaminations. Pourtant, le pays fait état de nation vaccin à échelle planétaire. Aujourd'hui, sur les 9 millions d'habitants, plus de 5,5 millions ont eu une injection et environ 5,2 millions de personnes ont également reçu la seconde.

L’étau se resserre en Asie

Confronté à une augmentation "dangereuse et alarmante" du nombre des cas de contamination par le variant Delta, le Bangladesh a imposé un nouveau confinement extrêmement sévère à compter de ce lundi. La Malaisie a, quant à elle, prolongé pour environ un mois son confinement général imposé au début juin.

L’Indonésie a également annoncé, dimanche, un nombre quotidien de contaminations jamais atteint, avec plus de 21.000 nouveaux cas. Le gouvernement a temporairement renforcé les restrictions aux déplacements mais sans imposer de confinements stricts.

La Thaïlande, en proie depuis avril à une vague épidémique sans précédent, appliquera à partir de lundi, et pour un mois, des restrictions à Bangkok et sa banlieue. Elles comprennent la fermeture des restaurants et des chantiers de construction ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de vingt personnes.

L’Afrique du Sud, gravement touchée

L'Afrique du Sud durcit également les restrictions pour lutter contre le variant Delta.

15.036 Contaminations L'Afrique du Sud a enregistré officiellement dimanche 15.036 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles mesures dans le pays, pour faire face à la forte hausse des contaminations provoquées par le variant Delta.

Le pays, qui subit de plein fouet une troisième vague, est "confronté à une résurgence massive des contaminations", a déclaré le chef d'État lors d'une allocution télévisée, qui a dressé un tableau très noir de la situation. L'Afrique du Sud a enregistré officiellement dimanche 15.036 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021.

Sydney reconfinée

Face à la progression du variant Delta, la métropole australienne de Sydney vient de reconfiner sa population pour deux semaines.

Les restaurants, les bars et les cafés étaient tous fermés au lendemain de la décision des autorités d'étendre le confinement à l'ensemble de la métropole ainsi qu'aux régions côtières et montagneuses qui l'entourent.

Si le centre-ville était presque désert, un grand nombre de surfeurs et de nageurs étaient toutefois à l'eau à Bondi Beach, où la pratique d'activités en plein air demeure autorisée.

En Belgique?

Les chiffres se veulent plutôt rassurants en Belgique, où le variant Alpha représente encore 71% des contaminations détectées.

15,7% des échantillons positifs La souche est actuellement présente dans 15,7% des échantillons positifs, ce qui représente une hausse de près de 10% par rapport à la semaine précédente

Le variant Delta continue néanmoins de progresser, a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem, lors d'une conférence de presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

Selon les derniers chiffres dévoilés par Sciensano, la souche est actuellement présente dans 15,7% des échantillons positifs, ce qui représente une hausse de près de 10% par rapport à la semaine précédente. Selon les experts, le virus devrait compter pour 50% des nouvelles contaminations aux alentours du mois de juillet.