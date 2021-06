Le variant indien 60% plus contagieux que le variant britannique du coronavirus

Pas de flambée des hospitalisations

Vers un report de la levée des restrictions

Pays d'Europe le plus durement touché avec près de 128.000 morts, le Royaume-Uni a déployé une campagne de vaccination massive, qui a permis d'administrer deux doses à plus de 77% des adultes en six mois.

En augmentation en Belgique

Le variant delta gagne également du terrain chez nous, sa présence étant en augmentation dans les résultats des tests covid. Il représente actuellement 3,9% des infections en Belgique . "Tout porte à croire que ce variant l'emportera de plus en plus sur les autres présents sur notre territoire", a prévenu le virologue Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise ce vendredi.

Ce variant peut encore provoquer de nombreuses infections, spécialement dans un groupe d'âge jeune à moyen qui n'a pas encore été touché par la vaccination et qui a de plus en plus de contacts. Les variants sud-africain (Beta) et brésilien (Gamma) représentent respectivement 1,3% et 9% des dépistages.