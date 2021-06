Le variant indien doit faire revoir l'objectif de vaccination à la hausse

Le variant indien (ou delta, selon sa nouvelle dénomination décidée par l'Organisation mondiale de la santé) donne du fil à retordre à la campagne de vaccination de notre pays. Potentiellement plus contagieux que la forme "classique" du coronavirus, sa présence est en augmentation dans les résultats des tests Covid, lançant une véritable course contre la montre pour vacciner à tour de bras .

Conséquence: l'objectif initial de 70% de la population vaccinée pour atteindre l'immunité collective n'est plus tenable, si l'on veut éviter tous risques supplémentaires. Il faut viser plus haut, indique la porte-parole de la taskforce Vaccination, Sabine Stordeur.

"Deux doses de Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont donc nécessaires. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez pleinement protégé contre les variantes plus agressives du virus. Une seule injection du vaccin de Johnson & Johnson offre également une protection suffisante", a-t-elle souligné lors du point presse sur les chiffres de la pandémie.

Le problème, c'est que les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson sont actuellement réservés aux personnes âgées de 41 ans et plus. Et le premier semble même en fin de vie dans notre pays: plus aucune dose d'AstraZeneca n'est administrée en Wallonie et à Bruxelles, où 95% des livraisons sont conservées pour la deuxième injection.