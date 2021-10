Les contaminations au covid remontent, et cette hausse devrait s'accélérer

Les contaminations au Covid-19 remontent à cause de la météo et des assouplissements. Reste à voir comment l'épidémie va évoluer avec les nouvelles règles, telles que l'usage répandu du Covid Safe Ticket.

Deux causes

Le profil des malades n'a pas changé ces dernières semaines : la moyenne d'âge aux soins intensifs se situe entre 50 et 70 ans. "Une grande partie ne sont pas vaccinés, il y a des vaccinés de temps en temps, dans les groupes à plus haut risque surtout. Les jeunes de 20-30 ans sont rares en soins intensifs ", selon l'expert de Sciensano.

La vie avec le CST

"On espère que la situation des hôpitaux belges restera sous contrôle" , glisse l'expert de Sciensano. Difficile d'évaluer le comportement à venir du virus alors que les paramètres de gestion de l'épidémie sont encore en train de changer , avec l'instauration du Covid Save Ticket à Bruxelles ce vendredi et le 1 er novembre en Wallonie, et les exigences du masque particulièrement adoucies en Flandre .

"Un covid safe event n’est pas nécessairement safe", souligne Steven Van Gucht. "Ça aide, on se sent plus "sûr", mais en aucun cas ce n'est une garantie si on abandonne les mesures de précaution." Risqué, le CST? "J'espère qu'il aura un impact sur le taux de vaccination. Si ça peut aider à faire grimper ce taux à Bruxelles, c'est très bien!"