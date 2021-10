Les contaminations au covid remontent, un Codeco est prévu

Comme prévu par les experts , les contaminations au Covid-19 poursuivent la hausse entamée il y a quelques jours . Entre le 9 et le 15 octobre, une moyenne de 3.010 personnes ont été contaminées quotidiennement , selon Sciensano. Il s'agit d'une hausse de 46% par rapport à la semaine précédente.

3.010 personnes ont été contaminées quotidiennement au covid entre le 9 et le 15 octobre.

Les chiffres des hospitalisations grimpent également. Entre le 12 et le 18 octobre, 73,3 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont été enregistrées (+29%). 229 patients ont été admis en soins intensifs (-7%).

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés par des patients souffrant du Covid-19 a augmenté de 170 unités, dont 32 lits supplémentaires en soins intensifs. C'est à Bruxelles et en province de Luxembourg que le taux d'occupation des lits de soins intensifs pour des patients covid est le plus élevé, avec respectivement 22% et 23%, contre 11% à l'échelle du pays.