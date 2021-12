Les contaminations repartent à la hausse en Belgique, poussées par Omicron

Les premiers signes d'une remontée des contaminations se remarquent, surtout à Bruxelles.

Quelques indicateurs de l'épidémie de Covid-19 ont entamé leur remontée en Belgique. Les chiffres les plus récents montrent une augmentation claire des contaminations en une semaine pour les journées de dimanche, lundi et mardi derniers, avec quelque 13.000 cas détectés quotidiens dépistés en début de semaine. En Région bruxelloise, le nombre de cas détectés est reparti clairement à la hausse depuis quelques jours.

Les indicateurs traditionnels globaux, basés sur des moyennes, restent encore à la baisse. Entre le 20 et le 26 décembre, 6.446 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, un recul de 21% par rapport à la semaine précédente. 132 malades du covid sont encore admis quotidiennement à l'hôpital et il reste 566 patients aux soins intensifs. On dénombre 31 décès par jour.

Le taux de reproduction du virus s'inscrit à la hausse depuis plusieurs jours, même s'il reste encore, à l'échelle nationale, sous 1, la valeur sous laquelle l'épidémie marque un ralentissement. Pour tout le pays, il est calculé à 0,8. Mais dans la région de Bruxelles capitale, il passe au-dessus de 1.

1,01 Le taux de reproduction du virus est passé au-dessus de 1 en Région bruxelloise

Que disent les modèles?

Qu'est-ce qui nous attend? L'arrivée d'Omicron a clairement compliqué l'élaboration des modèles conçus pour cerner l'évolution de l'épidémie. "Ce nouveau variant est très différent des précédents, on n'en connaît pas grand-chose. Chaque jour, on développe, on configure un peu mieux nos modèles", constate Nicolas Franco, chercheur en modélisation mathématique à l'Université de Namur.

La courbe des contaminations devrait remonter incessamment.

Il faut quelques jours pour détecter les nouveaux cas, d'autant que le nombre de dépistages est en recul avec les vacances scolaires.

Mais selon Nicolas Franco, la courbe des contaminations devrait remonter incessamment. Pour avoir une idée de l'incidence du nouveau variant sur les hospitalisations, il estime qu'il faudra patienter jusqu'à la mi-janvier.

Rythme de doublement hyper rapide

Le risque représenté par Omicron reste "très élevé", a encore prévenu l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ce mercredi. "Des preuves fiables montrent que le variant Omicron possède un avantage de croissance par rapport au variant Delta avec un rythme de doublement de deux à trois jours."

Le virus circule à une vitesse inédite depuis le début de l'épidémie.

Le virus circule donc à une vitesse inédite depuis le début de l'épidémie. Le monde a atteint de nouveaux records de contamination, avec plus de 935.000 cas de Covid-19 détectés en moyenne par jour.

Les hospitalisations grimpent en France et Grande-Bretagne

L'Europe est le continent le plus touché par le phénomène. La Belgique affiche cependant quelques jours de retard, aidée notamment par les vacances et les mesures prises dans l'enseignement avant les congés officiels. La France, le Royaume-Uni, le Portugal et la Grèce affichent déjà des records de cas quotidiens. "La croissance rapide est probablement liée à une combinaison entre la perte de l'immunité et l'augmentation intrinsèque de la transmissibilité du variant Omicron", avait expliqué l'OMS mardi.

L'effet d'Omicron sur les admissions à l'hôpital pour les populations occidentales reste difficile à estimer. En France, la pression s'accentue, avec 2.110 nouvelles hospitalisations mardi, contre 1.634 la veille. 417 patients sont entrés aux soins intensifs, contre 328 la veille. En Grande-Bretagne aussi, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse.

De nombreux pays ont annoncé de nouvelles mesures ces derniers jours, pour tenter de freiner la propagation d'Omicron. En Belgique, un nouveau comité de concertation se tiendra la semaine prochaine pour analyser la situation épidémiologique et proposer un cadre structurel au secteur culturel.