Les coulisses du Codeco qui a fermé la culture

De nombreux participants du comité de concertation s'opposaient à la fermeture des secteurs culturels et événementiels. Pourquoi ont-ils plié et grognent-ils aujourd'hui?

La fermeture du secteur culturel, décidée par le Comité de concertation (Codeco) de mercredi dernier, passe mal. Sur le terrain, des récalcitrants ont laissé ouvertes leurs infrastructures et plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche au Mont des Arts, à Bruxelles, contre cette mesure.

Sur le plan juridique, plusieurs institutions culturelles et la Ligue des droits humains ont annoncé qu'elles allaient intenter un recours devant le Conseil d'État.

Il y a aussi les critiques politiques. Côté opposition, le cdH et le PTB. Mais la majorité a montré ses failles. Ecolo a notamment demandé une réévaluation des mesures suite au rendez-vous prévu ce mardi entre le ministre de la Santé et le secteur.

Une réunion pour quoi faire?

Cette réunion aura lieu à 10h et réunira le ministre de la Santé et une délégation des secteurs de la culture et événementiel. Il s'agira non pas de négocier des arrangements immédiats, mais de voir comment ces secteurs pourraient rouvrir si une telle décision était prise lors du prochain Codeco, selon le cabinet du ministre Vandenbroucke.

"Vu l'incertitude sanitaire, tout le monde était d'accord de dire qu'il fallait agir." Le porte-parole d'Alexander De Croo

Si la fermeture de la culture se cogne aujourd'hui à une forte incompréhension, il semble pourtant que la décision ait été politiquement assez facile. "Vu l'incertitude sanitaire, tout le monde était d'accord de dire qu'il fallait agir", rapporte le porte-parole du Premier ministre.

Pour rappel, les experts du Gems (groupe d'experts qui conseille le gouvernement) avaient élaboré un rapport envisageant deux pistes: de nouvelles mesures fermes ou un simple resserrement de quelques règles. Préférence était donnée à cette seconde possibilité. Au final, les décisions du Codeco sont pourtant plus proches de la première.

"Chacun a voulu défendre son pré carré"

Comment en est-on arrivé là? Sur la base du processus habituel, selon le porte-parole d'Alexander De Croo. Le Gems a fourni son rapport. Le commissariat Corona en a pris connaissance, l'a compilé dans un document avec l'avis du RAG (risk assessment group), les chiffres de la task force vaccination et ceux de Sciensano sur la situation épidémiologique. Le kern a décidé d'un paquet de mesures suite à la lecture de ces éléments. Les ministres-présidents des entités fédérées ont reçu cet avis et ont donné leurs commentaires, qui sont ensuite remontés au kern. Le Codeco, composé du Premier ministre, des sept vice-premiers, de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et des ministres-présidents des entités fédérées, a travaillé sur la base de ces documents.

En Codeco, Pedro Facon, le commissaire Corona, a présenté la situation. Alexander De Croo en a fait un résumé, qui a été précisé par le ministre de la Santé. Le Premier ministre a alors expliqué la stratégie qui avait été définie lors des processus précédents.

S'il y avait bien consensus sur le fait qu'il fallait agir préventivement, les mesures préconisées ont cependant fait beaucoup, beaucoup moins l'unanimité. "Chacun a voulu défendre son pré carré", nous revient-il. Sachant qu'il fallait tenter de protéger les hôpitaux d'une vague supplémentaire, qu'il y a une volonté d'éviter aussi longtemps que possible de fermer les écoles et, dans une moindre mesure, de toucher à la pratique du sport, que restait-il? L'horeca a été écarté, nous explique un interlocuteur, "parce que ce secteur a déjà beaucoup souffert et que de nombreuses familles avaient déjà réservé leur table pour Noël".

Il ne restait que les parcs d'attractions...

Plusieurs participants (Georges Gilkinet, Pierre-Yves Jeholet, Sophie Wilmès et Jan Jambon) se sont érigés contre la fermeture des événements en intérieur, par exemple. "Si on écoutait tout le monde, il ne restait plus que les parcs d'attractions qui auraient pu fermer... Vandenbroucke et De Croo ont alors rappelé que chacun devait prendre ses responsabilités. Or, tout le monde était d'accord sur le principe de la prudence. Au final, 90% du paquet de base a été conservé", nous revient-il. Bref, un consensus à contrecœur, que certains acceptent aujourd'hui difficilement, et ne défendent pas.