Les dernières cartes du Codeco pour éviter le lockdown

Le tour de vis était attendu, il est venu. Le Comité de concertation (Codeco) qui s'est tenu ce mercredi a pris acte de la "détérioration suivie" des indicateurs de l'épidémie depuis sa dernière réunion, le 26 octobre dernier. Comprenez: les mesures prises lors du précédent Codeco n'ont pas suffi. Pas du tout, même: il y a désormais deux fois plus de contaminations quotidiennes (10.000) que fin octobre, idem pour les nouvelles hospitalisations (234 par jour), y compris aux soins intensifs (533 lits occupés au total). Ce dernier chiffre pourrait même encore doubler d'ici la fin du mois, selon certains experts. La situation va devenir très tendue dans les hôpitaux. Car la tendance reste très mauvaise. On assiste à "une explosion des contaminations", a commenté le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, avançant un chiffre de 15.200 contaminations pour le lundi 15 novembre .

Et donc, quelle est désormais la recette proposée pour casser cette quatrième vague? Premier enseignement: c'est confirmé, aucun secteur n'est renvoyé à la case fermeture à ce stade . Mais de nouvelles contraintes vont compliquer la vie des Belges. Un moindre mal, si l'on songe aux confinements passés. Le Premier ministre Alexander De Croo a résumé la philosophie de ce nouveau train de mesures: "Prévenir et protéger, plutôt qu'enfermer", et faire contribuer tout le monde à l'effort, sans stigmatiser un groupe en particulier. Il a rappelé l'importance des gestes barrières et a demandé à la population de "limiter fortement" les contacts , sans que l'on assiste au retour de la bulle.

Quatre jours de télétravail obligatoire

Le masque dès 10 ans, sauf à l'école

Le Covid Safe Ticket ne suffira plus

Le Covid Safe Ticket ne sera plus le sésame permettant de se démasquer. On parlera désormais d'un CST+. Dans les secteurs culturel (théâtres, salles de concert, musées...) et du divertissement (cinémas, parcs à thèmes indoor...), ce sera CST + masque. Dans les discothèques et dancings, aussi. Ou CST + autotest. Pour les événements publics de masse, la jauge est abaissée et le CST sera désormais requis dès 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur.