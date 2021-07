Les différences de mortalité Covid entre Régions interpellent...

Un patient hospitalisé sur cinq est décédé

De manière générale, 18 à 20% des patients covid hospitalisés sont décédés en Belgique . Aux soins intensifs, une personne sur trois n'a pas survécu. L'analyse régionale montre qu'entre la mi-mars 2020 au 15 juin 2021, 16,5% des patients hospitalisés en Flandre sont décédés, pour 20,4% en Wallonie et 18,8% à Bruxelles . Pour les patients qui ont abouti en soins intensifs , le taux de mortalité était de 30,6% en Flandre, 39,6% à Bruxelles et 40,9% en Wallonie . Et pour les patients en soins intensifs qui ont dû être intubés, les taux sont respectivement de 46,6%, 55,4% et 53,3% .

En commission, Marcel Van der Auwera avait d'ailleurs bien précisé que l'élément géographique devait être pris avec des pincettes , sans connaître l'état du patient, la thérapie appliquée... "Un hôpital va peut-être avoir une population plus fragilisée qu'un autre", rappelait-il. "On ne peut pas publier ces chiffres comme ça" , insistait-il.

Manque de données

De multiples facteurs peuvent influencer la mortalité. Comme le degré de contamination d'une région, et on sait que Namur, le Hainaut et Liège ont été particulièrement impactés. La charge hospitalière, qui découle du nombre de patients contaminés, aussi. L'âge de la population influence également la mortalité, tout comme son état de santé, lié au niveau social. Dans certaines sous-régions, comme les anciens bassins industriels, la population est globalement en moins bonne santé que dans d'autres. Le transport des patients a aussi pu influencer l'évolution de la maladie. Bref, ces chiffres ne doivent donc pas faire l'objet de conclusions rapides. En outre, tous les hôpitaux n'ont pas du tout pris le même soin à communiquer ces données, demandées par Sciensano via un questionnaire non obligatoire.