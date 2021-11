Les hôpitaux ferment des lits de soins intensifs par manque de personnel

En théorie, les hôpitaux belges disposent de plus de 2.000 lits en soins intensifs mais, contrairement aux précédentes vagues de Covid-19, ce n'est pas tout à fait le cas dans la pratique. Il y en effet désormais trop peu de personnel pour les prendre en charge .

chef du département Aide d'urgence du SPF Santé publique et de l'HTSC

Que sait-on de l'absentéisme?

"Nos marges s'amenuisent", résume Marcel Van der Auwera, le chef du département Aide d'urgence du SPF Santé publique et de l'Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC), qui surveille au quotidien la situation. "Nous n'avons pas d'aperçu des contaminations du personnel par hôpital ni de l'absentéisme , mais les lits fermés que les hôpitaux nous communiquent donnent une image indirecte de leur capacité."

Problème généralisé

Peu d'infrastructures échappent à la pénurie de personnel. Marcel Van der Auwera capte aussi beaucoup de signaux de burn-out. "Les hôpitaux me rapportent cela car, quand les soignants sont appelés à rejoindre un département Covid, ils se portent aussi parfois malades. Ils n'en peuvent plus. D'autres jettent aussi l'éponge définitivement et cherchent un autre emploi. Ce qui est compréhensible: les décès quotidiens sont pour le grand public un fait divers, mais ces personnes sont confrontées à un nombre hors norme de mourants. Nous le sous-estimons."