Les inscriptions pour la dose de rappel sont ouvertes à Bruxelles

Dès ce jeudi, tous les Bruxellois âgés de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur dose de rappel sans avoir reçu d'invitation.

Les habitants de la capitale âgés de 18 ans et plus, éligibles à la dose de vaccin booster, peuvent prendre rendez-vous pour leur dose de rappel dès ce jeudi, sans attendre d'avoir reçu leur invitation, a indiqué la Commission Communautaire Commune (Cocom)par voie de communiqué.

Tous les Bruxellois de 18 ans et plus, éligibles, peuvent donc désormais prendre rendez-vous pour leur dose de rappel, soit via la plateforme Bru-Vax (dont les délais sont en cours d'ajustement), soit en appelant le call center au 02/214.19.19. Et ce, même avant d'avoir reçu l'invitation par la poste ou par mail. Un rendez-vous sera possible endéans un délai d'un mois.