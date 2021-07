Les jeunes sont finalement exemptés de pass sanitaire pour les vacances en France

Ce passeport, aux normes européennes, doit contenir la preuve de la vaccination du voyageur (depuis deux semaines au moins pour la deuxième injection avec le sérum de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, depuis quatre semaines avec le produit de Johnson & Johnson; et datant de deux semaines au moins après la première injection pour les personnes ayant contracté le covid) ou d'un test (PCR ou antigénique) négatif récent (moins de 72h). Est aussi accepté le test positif de plus de 2 semaines, et moins de 6 mois, indiquant un risque limité de réinfection.