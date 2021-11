Les mesures du Codeco qui entrent en vigueur ce lundi

Plusieurs mesures décidées vendredi par le Comité de concertation (Codeco) entrent en vigueur ce lundi matin. On récapitule.

Événements publics organisés par des professionnels

Ainsi, en intérieur , tout le monde devra se tenir assis, covid safe ticket (CST) valable en poche et masque sur le nez .

En extérieur , tout événement qui ne garantira pas une distance d' 1,5 m entre les participants "sera fermé". Les règles en vigueur dans l'horeca s'appliqueront également à ces événements, à savoir: six personnes par table maximum (sauf pour un même ménage) et une fermeture de 23h à 5h.

Événements sportifs en salle

Pas de voyages ni de fêtes pour les écoles

Dans l'enseignement, les séjours avec nuitées ainsi que les évènements et fêtes impliquant des personnes extérieures à l'école sont suspendus. Les sorties sans nuitées restent autorisées . Côté masque par contre, toujours rien dans le fondamental côté francophone.

À partir de mardi, de nouvelle règles visant à éviter de mélanger les différents groupes seront préconisées. Il est conseillé de donner aux élèves une place fixe en classe. La circulaire de la ministre Désir insiste également sur la nécessité d' installer le plus rapidement possible des détecteurs de CO2 pour garder un œil sur la qualité de l'air.

Les locaux du personnel (salles de profs...) devront être fermés s'il n'y est pas possible de maintenir les précautions d'usage (distanciation, aération). Les réunions en présentiel entre adultes sont à éviter, sauf si le sujet l'impose.

Évaluation le 15 décembre

Ces mesures sont, en théorie, d'application jusqu'au 28 janvier. Une date très hypothétique, au vu de l'évolution de la situation sanitaire, toujours mauvaise. On n'a pas encore atteint le pic de cette 4e vague, que les modèles des experts entrevoyaient fin novembre, mais qui n'a, selon les derniers chiffres, toujours pas été atteint. Et la découverte d'un nouveau variant, baptisé Omicron, dont on ne connaît pas encore exactement la dangerosité, ajoute encore à l'incertitude.