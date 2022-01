Les patients covid n'auront plus la priorité dans les hôpitaux en phase d'urgence

Une nouvelle phase d'urgence

En phase 2A, selon le plan, 60% des lits de soins intensifs sont réservés au coronavirus et l’organisation des autres soins et interventions est alors revue. Des lits supplémentaires sont créés. En phase 2B, la plus lourde dans le plan actuel, au moins 2.000 lits de soins intensifs sont réservés au covid. Mais cette organisation devrait donc changer.

"Il n'est plus possible de mettre à disposition autant de moyens pour une personne. Nous allons donc établir une liste de priorités pour la phase 3. Si cela advient, seules les personnes avec des problèmes urgents pourront être admises à l'hôpital", explique Marcel Van der Auwera. "On devra utiliser chaque lit de façon la plus optimale et efficace", a-t-il aussi expliqué sur La Première.