Les Pays-Bas resserrent la vis et rétablissent des mesures anti-covid

Fermeture dès minuit pour l'horeca

Pour contrer l'augmentation très rapide du nombre d'infections au coronavirus, les cafés seront tenus de garder portes closes entre minuit et six heures du matin.

Les clients des pubs et des restaurants devront également respecter une distance de 1,5 mètre et se verront attribuer un siège fixe.

Mark Rutte a, par ailleurs, balayé les critiques selon lesquelles le gouvernement néerlandais aurait relâché les rênes trop rapidement . "C'était logique de prendre cette décision. Nous tenions déjà compte d'une augmentation des infections. Mais cela semble maintenant aller plus vite que le prédisaient les modèles à l'époque", a-t-il souligné. Une opinion partagée par son ministre de la Santé, Hugo De Jonge, pour qui la décision d'abandonner la plupart des mesures contre le coronavirus fin juin était "logique et responsable" à l'époque.

Plus de 5.400 nouveaux cas de contamination en 24 heures ont été signalés jeudi, un nombre en nette hausse par rapport aux moins de 1.000 cas enregistrés une semaine plus tôt.

Hausse drastique des cas

Environ les trois quarts des nouvelles contaminations aux Pays-Bas surviennent chez les jeunes et plus de la moitié sont dues au variant Delta, plus contagieux, a déclaré, plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.