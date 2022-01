Les personnes à risque pourraient avoir besoin d'une dose de rappel tous les ans

Alors que le variant Omicron continue à se propager à travers le monde, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a expliqué qu' une (nouvelle) série de rappels de vaccins contre le Covid-19 serait probablement nécessaire cet automne. Et ce même si l'immunité contre le variant omicron, qui se propage rapidement, se généralise.

Le PDG de Moderna a également parlé d'un rappel vaccinal annuel pour les personnes à risque. En effet, seuls les personnes âgées de 50 ans et plus, les personnes immunodéprimées et les autres groupes à risque sont concernés, a-t-il précisé.