Les personnes immunodéprimées recevront une dose supplémentaire de vaccin

Ces personnes vont recevoir une invitation pour cet automne . La plupart devront se rendre dans un des centres encore ouverts, mais pour certaines, il sera possible de se faire revacciner à l'hôpital, en maison de repos ou à domicile. Seuls les vaccins à ARN messager (Pfizer ou Moderna) seront utilisés.

Les personnes âgées attendront

Qui est concerné? Les personnes ayant une déficience immunitaire congénitale, en hémodialyse chronique ou ayant reçu une transplantation d'organe (ou de cellules souches), certains séropositifs et ceux qui souffrent de maladies inflammatoires soignées avec des immunosuppresseurs. Soit environ 400.000 personnes.

Immunologiste et président de l’institut pour l’innovation en santé à l'ULB

"Les patients immunosupprimés paient un lourd tribut au Covid-19: beaucoup d’entre eux développent des formes graves du Covid-19 vis-à-vis desquelles ils restent vulnérables malgré 2 doses de vaccins", relève Michel Goldman, immunologiste et président de l’institut pour l’innovation en santé à l'ULB. "Cette troisième dose permettra de mieux protéger une bonne proportion d’entre eux. Toutefois, elle ne sera pas efficace chez certains dont la protection continuera à dépendre d’un respect strict du port du masque et de la distanciation sociale par eux-mêmes et les personnes qu’ils côtoient."