Les personnes vaccinées et hospitalisées sont plus âgées et en moins bonne santé

Sciensano a analysé le profil des 416 patients totalement vaccinés et néanmoins admis à l'hôpital pour cause de Covid-19 entre le 1er janvier et le 8 août.

C'est un chiffre qui a fait son apparition ce jeudi, pouvant surprendre à première vue. Dans un rapport élaboré par Sciensano, il apparaissait que, du 1er au 8 août, 31% des personnes admises à l'hôpital pour cause de Covid-19 étaient entièrement vaccinées.

416 Cas de personnes vaccinées et hospitalisées Du 1er janvier au 8 août, Sciensano a relevé 416 cas d'hospitalisation pour Covid-19 après vaccination, soit 2,1% de l'ensemble des admissions causées par l'épidémie sur la même période.

Une proportion attendue et normale, bien que contre-intuitive. Les vaccins n'offrant pas une protection parfaite, il est logique que la part des vaccinés dans les admissions croisse de pair avec la taille de la population vaccinée – et en Belgique, on en est à 82% de la population de plus de 18 ans. En poussant le raisonnement jusqu'à l'absurde, le jour où tout le monde sera vacciné, 100% des personnes admises à l'hôpital présenteront un schéma vaccinal complet. Pas de quoi, dès lors, remettre en question l'efficacité des vaccins.

Davantage de comorbidités

On en sait depuis lors un petit peu plus sur le profil de ces patients vaccinés. Dans un autre rapport élaboré par Sciensano, et daté, lui, du 18 août, le profil des 416 cas recensés entre le 1er janvier et le 8 août 2021 (soit 2,1% de toutes les hospitalisations covid) est passé à la loupe.

82 Âge médian des personnes vaccinées et hospitalisées La moitié des personnes admises à l'hôpital après vaccination complète sont âgées de plus de 82 ans, tandis que l'âge médian des patients non vaccinés s'établit à 64 printemps.

Qu'en ressort-il? Que la moitié de ces personnes admises à l'hôpital après vaccination complète sont âgées de plus de 82 ans, tandis que l'âge médian des patients non vaccinés s'établit à 64 printemps. Ce n'est pas tout: 92,5% d'entre elles souffrent de comorbidités, contre 75,2% des patients non-vaccinés. "L'efficacité vaccinale doit être évaluée dans un contexte épidémiologique global, et non par la proportion de patients vaccinés hospitalisés", insiste Sciensano.

Qui relève encore ceci. Durant cette fameuse période du 1er au 8 août – celle qui a livré ces 31% –, on dénombrait 39 infections au coronavirus par 100.000 personnes entièrement immunisées, contre 200 chez les non vaccinées. Ce qui représente une réduction relative de 80,5% du risque d'infection.

