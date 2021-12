Les pilules anti-Covid, "game changer" de l'épidémie?

Dans la course aux traitements précoces contre le Covid-19, Pfizer semble à nouveau bien parti pour arriver en tête. Paxlovid, de son petit nom, est un antiviral dont le principe actif empêche le virus qui a pénétré des cellules de se reproduire et de provoquer une infection grave. La molécule affiche, selon Pfizer, une efficacité très élevée. Les résultats annoncés ce mardi par la firme américaine confirment ceux publiés en novembre. 89% des personnes (toutes non vaccinées et présentant un haut risque de développer un cas grave de Covid-19) qui l'ont reçue ont échappé à des formes graves de la maladie. Et aucun n'est mort.