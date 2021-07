Les règles changent pour les soignants non vaccinés

Les soignants non vaccinés ne sont plus dispensés de quarantaine après leur retour d'une zone rouge ou après un contact à haut risque.

En effet, aucune exception à la quarantaine n'est désormais plus autorisée pour les personnes revenant d'une zone à très haut risque de contamination. En cause, la virulence du variant Delta et le nombre important de cas positifs détectés au retour des voyages. À Bruxelles, une personne sur cinq cas positifs revient de zone rouge.