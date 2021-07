Les retours du Portugal devraient être soumis à des règles plus strictes

Vu la recrudescence de l'épidémie de Covid au Portugal et l'importance prise par le variant Delta, le gouvernement belge réfléchit à un renforcement des règles pour les touristes revenant de ce pays européen.

Le Portugal est confronté à une nette recrudescence de l'épidémie de covid-19. Ce pays de 10 millions d'habitants a franchi la barre des 2.000 nouveaux cas en 24 heures. Des 2.362 nouvelles contaminations, 1.386 ont été recensées dans la région de Lisbonne. Il s'agit du plus haut niveau depuis la mi-février. Les hospitalisations sont également en progression.

Lire aussi Avec le certificat covid, feu vert pour le tourisme européen

En cause, le variant Delta, qui est devenu prédominant dans le pays. Pour tenter de contenir ce variant plus contagieux, le gouvernement a resserré les mesures dans les municipalités les plus touchées: restrictions de déplacements, réduction des horaires des restaurants, fermeture d'écoles... Le chef du gouvernement Antonio Costa, dont l'un des collaborateurs est positif au Covid-19, a été placé à l'isolement bien que testé négatif et ayant déjà reçu les deux doses du vaccin.

Les voyageurs sont concernés

De quoi inquiéter bien au-delà des frontières, donc, d'autant que l'attrait touristique du pays est important. Beaucoup Belges choisissent le Portugal pour les vacances et de nombreux retraités s'y sont installés mais reviennent chez nous régulièrement.

Les personnes revenant du Portugal devraient se soumettre à deux tests, un au retour et le second sept jours plus tard.

Le Risk Assessment Group (RAG) et le Reports Risk Management Group (RMG) ont exprimé leurs craintes. Ils estiment que le Portugal doit être considéré comme un pays à haut risque, à cause de la progression du variant indien Delta. Alexander De Croo et ses ministres se sont déjà saisis du problème, nous confirme-t-on au cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Ils réfléchissent actuellement à mettre le Portugal sur la liste des pays avec restrictions de voyages.

Deux tests et une quarantaine

Cela aurait des conséquences importantes pour les voyageurs. Les personnes revenant du Portugal devraient se soumettre à deux tests, d'abord au retour puis sept jours plus tard. Une quarantaine de dix jours serait aussi exigée. La décision du gouvernement concernant les voyages au Portugal devrait tomber rapidement.

27 27 pays figurent déjà sur la liste des restrictions de voyage

Cette liste de pays avec restrictions comprenait déjà 27 Etats, dont le Royaume-Uni, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Pour ces pays, une interdiction d'entrée sur notre territoire s'applique aux personnes qui ne vivent pas en Belgique, sauf pour les diplomates et les personnes dans le secteur des transports, par exemple, qui doivent alors se soumettre à une quarantaine.

50% 50% de la population portugaise a reçu une première dose de vaccin; 61% en Belgique

Le Portugal est, par rapport à la Belgique, un peu en retard sur la vaccination: plus de 50% de la population a reçu une première injection et 32% est complètement vaccinée. Chez nous, 34% sont complètement vaccinés et 61% ont reçu une première dose.

L'Allemagne a déjà réagi: seuls les ressortissants ou résidents allemands en provenance du Portugal sont désormais autorisés à entrer sur son territoire, en respectant une quarantaine.

La situation est fragile en Europe

"Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés." Hans Kluge Directeur de l'OMS

Le Portugal est-il un phénomène isolé? Non. Les cas de Covid-19 y sont en forte hausse mais ils ont globalement recommencé à augmenter la semaine dernière en Europe après dix semaines consécutives de recul, a annoncé ce jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mettant en garde contre un risque de nouvelle vague.

Lire aussi Le variant Delta met le monde sous pression

En Belgique, les chiffres sont toujours en baisse, mais les experts notent déjà une décélération de ces baisses, ainsi que la proportion de plus en plus importante du variant Delta dans les contaminations. Il est aujourd'hui à l'origine de 23% des cas enregistrés chez nous et gagne du terrain.