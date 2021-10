Qui remportera le prix Nobel de médecine?

Deux noms sont régulièrement cités pour le prix "de physiologie ou médecine", celui de la Hongroise Katalin Kariko et de l'Américain Drew Weissman , pionniers des vaccins à ARN messager et professeurs à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Leurs découvertes, publiées à partir de 2005, ont ouvert la voie aux vaccins des laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna, déjà injectés à plus d'un milliard de personnes dans le monde pour les protéger du Covid-19. Et la technologie fait aussi l'objet de développements prometteurs contre d'autres maladies et virus.