Les vaccins efficaces à 90% contre les formes graves du covid, selon une étude française

Les personnes vaccinées de plus de 50 ans ont neuf fois moins de risque d'être hospitalisées ou de décéder du Covid-19 que celles non vaccinées, selon une étude française.

La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans, selon une vaste étude française en vie réelle publiée ce lundi. Un constat qui vaut pour les vaccins de Pfizer/BioNtech, Moderna et AstraZeneca.