Les voyages, moteur de la circulation du virus durant l'été 2020...

On savait que les voyages avaient eu un impact sur la circulation du virus. Une étude publiée dans Nature quantifie le phénomène pour l'été 2020 et met en garde pour 2021.

Il flotte dans l’air comme un sentiment d’impatience. À voir le taux de remplissage, pour motif touristique, des centres de test, il semble qu’une partie de la population trépigne à l’idée de partir en vacances et de se jouer des frontières, laissez-passer PCR en poche.

Reste que la pandémie n’a pas encore dit son dernier mot. Tous ces vacanciers au cœur léger ne risquent-ils pas de rapporter le virus dans leurs bagages, et ce alors que la vaccination se livre à une course contre la montre, tentant de doubler le variant Delta? C’est le risque, mais comment l’évaluer?

En regardant dans le rétroviseur, par exemple. "Il est établi que les voyages internationaux au cours de l’été 2020 ont eu un impact sur la circulation du virus", pose Simon Dellicour, chercheur FNRS au laboratoire d’épidémiologie spatiale de l’ULB. Mais à quel point? C’est ce que Simon Dellicour, flanqué d’une brochette de chercheurs dont Philippe Lemey de la KULeuven, a voulu savoir.

Trois types de données

Pour ce faire, l’équipe a croisé trois types de données afin de nourrir son modèle phylogéographique: génomiques, épidémiologiques et de mobilité – fournies notamment par Google et mesurant les flux entre pays. L’objectif? Tenter d’évaluer à quel point les lignées virales importées de l’étranger, par opposition aux persistantes, ont contribué à relancer la machine du Covid-19. Pour le dire plus simplement: quelle proportion des chaînes de transmission reliant un individu porteur du virus aux personnes qu’il a infectées a été importée, et laquelle peut être considérée comme "locale"? Le tout en pointant la loupe sur la période allant du 15 juin au 15 août 2020.

"Imaginez une forêt en feu. Si l’incendie est généralisé et compte déjà pas mal de foyers, en allumer quelques-uns de plus ne changera pas grand-chose; en revanche, s’il n’y a que quelques foyers sporadiques, alors de nouveaux peuvent accélérer l'incendie." Simon Dellicour Chercheur FNRS au laboratoire d’épidémiologie spatiale de l’ULB

Le résultat est paru ce mercredi dans la revue Nature. Qu’y trouve-t-on? Que dans la majorité des dix pays européens étudiés, plus de la moitié des chaînes de transmission circulant à la fin de l'été pouvaient être attribuées à une "importation" du virus effectuée après le 15 juin.

Ceci encore: plus l’incidence du Covid était élevée dans le pays considéré, moins l’introduction de nouvelles lignées en provenance de l’étranger avait d’impact. "C’est assez logique", illustre Simon Dellicour. "Imaginez une forêt en feu. Si l’incendie est généralisé et compte déjà pas mal de foyers, en allumer quelques-uns de plus ne changera pas grand-chose; en revanche, s’il n’y a que quelques foyers sporadiques, alors de nouveaux peuvent accélérer l'incendie."

50% Des chaînes de transmission importées En Belgique, si l’on considère le 15 juin comme point de départ, deux mois plus tard, environ la moitié des lignées virales en circulation étaient le fruit d'événements d'introduction en provenance de l'étranger et ayant pris place durant l'été.

Et en Belgique, qu’est-ce que cela donne? Si l’on considère le 15 juin comme point de départ, deux mois plus tard, environ la moitié des lignées virales en circulation étaient le fruit d'événements d'introduction en provenance de l'étranger et ayant pris place durant l'été.

"Cela signifie qu’en un espace de temps relativement court, on peut massivement importer des chaînes de transmission. Des conditions similaires à celles de l’étude pourraient constituer un terrain fertile pour la dissémination et la résurgence du virus." Simon Dellicour Chercheur FNRS au laboratoire d’épidémiologie spatiale de l’ULB

"Cela signifie qu’en un espace de temps relativement court, on peut massivement importer des chaînes de transmission", souligne Simon Dellicour. À vrai dire, les conclusions de l’étude sonnent comme un avertissement. "Des conditions similaires à celles de l’étude pourraient constituer un terrain fertile pour la dissémination et la résurgence du virus."

Appel à la prudence

Alors bien sûr, l’été 2021 n’est pas celui de 2020. La donne a fortement évolué. Il y a, d’un côté, les campagnes de vaccination qui galopent de par l’Europe. "Mais de l’autre, il y a des variants plus transmissibles qui circulent", tempère Simon Dellicour. Dont certains, Delta en tête, combinent également plus forte virulence et échappement immunitaire partiel.

D’où cet appel à la prudence et à une réponse coordonnée à l’échelle de l’Europe.

Des limites de la vaccination On le sait, face à la transmissibilité accrue du variant Delta, l’objectif initial de vacciner 70% de la population est tombé en désuétude. La task force vaccination veut à présent dépasser la barre des 80% de la population en âge d’être vaccinée, tandis que certains experts évoquent des taux de 85% à 90%. Le hic, c’est que la formule permettant d’estimer le score à atteindre pour bénéficier de l’immunité collective s’exprime en proportion de la population totale. En Belgique, jusqu’à nouvel ordre, on ne vaccine pas en dessous de 16 ans (comorbidités exceptées). Or en 2020, les moins de 16 ans représentaient 17,95% des troupes. Autrement dit, pour afficher ces 80% de la population totale, il faudrait grimper à 97,5% de vaccination parmi les 16 ans et plus. Pratiquement injouable – pour l’heure, le seuil des 95% n’est dépassé qu’en Flandre, auprès des 65-84 ans. Inclure les 12-15 ans ferait baisser cette exigence, qui n’en constituerait pas moins un défi: 92,4%. C’est pourquoi la task force ne prétend guère atteindre le seuil théorique de l’immunité collective, mais tendre vers lui. C’est pourquoi également, si la vaccination constitue notre arme principale, elle ne peut être la seule. D’où la nécessité de conserver un temps certains gestes barrières, d’investir dans la ventilation des espaces clos, d’améliorer le tracing, de veiller au respect des quarantaines, de garder constamment un œil sur l’épidémie, notamment en testant des groupes de "sentinelles", ou encore de développer un label "covid safe", permettant de ne plus devoir fermer des secteurs entiers en cas de reprise. Entre autres.