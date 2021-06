"Lien probable" entre le vaccin Pfizer et la myocardite, dit Israël

Le vaccin de Pfizer, développé en collaboration avec l'allemand BioNTech, a été administré à plus de 5 millions de personnes en Israël. Le ministère de la Santé considère actuellement la possibilité d'étendre la campagne de vaccination aux jeunes de 12 à 15 ans . La Food and Drug Administration (FDA) américaine a, quant à elle, déjà autorisé son utilisation pour cette tranche d'âge.

Selon une étude des autorités sanitaires israéliennes, 275 cas de myocardite ont été identifiés entre décembre 2020 , soit la date du début de la campagne de vaccination, et mai 2021. Cent quarante-huit cas sont apparus dans le mois suivant la vaccination. Parmi ceux-ci, 27 cas sont survenus après la première dose et 121 après la deuxième dose . Dans les deux cas, environ la moitié d'entre eux concernaient des personnes ayant des antécédents médicaux.

La réponse de Pfizer et BioNTech

BioNTech a indiqué que plus de 300 millions de doses du vaccin Covid-19 ont été administrées dans le monde et que le "profil bénéfice-risque" du vaccin reste positif. "Une évaluation minutieuse des rapports est en cours et elle n'a pas été conclue", a déclaré la société. "Les événements indésirables, y compris la myocardite et la péricardite, sont régulièrement et minutieusement examinés par les sociétés ainsi que par les autorités réglementaires."