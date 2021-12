Marius Gilbert: "Nous n'avons pas mis à profit les moments d'accalmie"

"Prepare for the worst, hope for the best", telle est la devise de Marius Gilbert en cette fin décembre agitée.

C'est de saison. Avec l'épidémiologiste Marius Gilbert, on inspecte dans le rétroviseur toutes les leçons que nous n'avons toujours pas tirées après deux ans d'épidémie. Et on se projette: même si Omicron semble afficher un plus faible taux d'hospitalisations, janvier risque de secouer.

La dernière fois que l'on avait vu Marius Gilbert en chair et en os, en ces temps de distanciation et de visioconférence, c'était à l'aube de septembre. Sous un soleil insolent, le directeur du laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB nous expliquait la genèse de son livre, se retournant de façon didactique sur la gestion d'un an et demi de pandémie. La troisième vague était reléguée au rang de souvenir, la quatrième n'était pas encore née et Omicron était inconnu au bataillon.

Trois mois et demi plus tard, la toile de fond est moins riante. Mi-brume, mi-crachin, en ce vendredi 17 décembre, la grisaille enserre le plus haut bâtiment du campus du Solbosch, déjà déserté par les étudiants. On sort de l'ascenseur, prêt à en découdre avec le défilement des numéros de bureau courant le long d'interminables couloirs. Pas la peine: on saisit le fil d'une conversation portant sur une vague et on le remonte, ce qui nous mène droit à la porte de Marius Gilbert.

"Ce qui me frappe, c'est que l'on n'ait toujours pas compris que le manque de continuité pose problème." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

"On va tenter de brosser un portrait pas trop sinistre", glisse à travers son masque le directeur de recherches FNRS. N'empêche que la séquence de cet automne a de quoi laisser perplexe. "Ce qui me frappe, c'est que l'on n'ait toujours pas compris que le manque de continuité dans la gestion pose problème."

Des exemples d'hiatus politiques, il suffit de se baisser pour en ramasser. "En Flandre, on a jugé bon de laisser tomber le masque, alors même que nous disposions d'informations montrant que l'efficacité vaccinale contre la transmission pourrait s'avérer problématique à court terme." Mais bon, il fallait récompenser le citoyen, qui s'était bien vacciné. "Et marquer une victoire politique."

Au diable les gestes barrières!

Notez qu'une logique similaire est à l'œuvre côté francophone. "Cette sorte de récompense, il y a de cela dans le recours au Covid safe ticket, même si ce dernier remplit aussi une fonction de prévention." Or voilà qui participe de l'incompréhension actuelle: le message délivré par les autorités voulait qu'avec la vaccination, tout irait bien dans le meilleur des mondes, que l'on pourrait renier les gestes barrières et se faire des papouilles à tout-va. Sauf que non. "Dès la fin août, les simulations montraient qu'avec un niveau de contacts prépandémique et en conditions hivernales, la transmission pouvait repartir plein pot." Autrement dit que la vaccination seule ne suffirait pas.

"Politiquement, cet effet yoyo est délétère." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

Alors oui, cet encouragement un brin béat partait d'une bonne intention: inciter à la vaccination. Avec un solide effet secondaire. "Les gens s'attendaient dès lors à reprendre le fil de leur vie et politiquement, cela devenait compliqué de ne pas l'autoriser." De quoi donner, lorsque la baisse de l'efficacité vaccinale et l'effet saisonnier se conjuguent, un coup de fouet à la circulation du virus et déboucher sur une série de nouvelles restrictions, vécue comme un bond en arrière. Rupture dans la continuité. Et perte de confiance suite à cette fausse promesse. "Politiquement, cet effet yoyo est délétère."

"On a gardé les mêmes boutons!"

Voilà pour la séquence qui s'achève. Que dire de celle qui s'annonce? Incertitude et menace d'une mise à l'arrêt qui plane. Comme un goût de février 2020. N'a-t-on donc rien appris, en près de deux ans? "Disons que nous n'avons pas mis les moments d'accalmie à profit afin de repenser la manière dont on gère cette crise, tempère l'épidémiologiste. On ne travaille pas assez en temps de paix à revoir les dispositifs à activer lorsque la transmission repart."

"Nous n'avons pas mis les moments d'accalmie à profit afin de repenser la manière dont on gère cette crise." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

Tel était le message principal d'une carte blanche publiée en avril par Marius Gilbert, accompagné de Leïla Belkhir et Nathan Clumeck. Mettre en place une approche plus granulaire de la gestion des risques, à savoir cesser de raisonner secteur par secteur et adapter la réponse sanitaire en fonction de la particularité des lieux. "C'est décourageant: la proposition avait été bien accueillie, mais n'a jamais été mise en œuvre."

"Disproportionné et injustifié!"

Jugez plutôt. Début décembre, le Comité de concertation instaure une jauge de 200 personnes pour les lieux de spectacle; le 22 décembre, la culture est mise sous cloche. "On ou off: on a gardé les mêmes boutons pour gérer l'épidémie." Ce qui a ému l'épidémiologiste, au bord des larmes le lendemain sur les ondes de la RTBF.

Cela tombe bien: on devait rappeler Marius Gilbert en ce 27 décembre afin de parler des dernières tendances. "Il y avait deux approches cohérentes. Soit prendre des mesures anticipatives fortes, comme l'ont fait les Pays-Bas. Et là, il n'y avait aucune raison que seule la culture soit touchée, d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur contribuant faiblement à la transmission." Soit miser sur la réactivité: on se met en attente, nez sur l'évolution des cas, et on dégaine si nécessaire.

"À terme, les gens raisonnables vont commencer à se révolter et rejeter en bloc les mesures. C'est un danger pour la cohésion sociale." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

En Belgique, on a fait un peu des deux, ou plutôt ni l'un ni l'autre. En tapant sur la culture. "Tout cela pour un bénéfice sanitaire marginal. C'est à la fois disproportionné et injustifié." Ajoutez à cela – et c'est ce qui le tracasse le plus – l'érosion de la confiance des citoyens envers le gouvernement. "À terme, les gens raisonnables vont commencer à se révolter et rejeter en bloc les mesures."

Travail de longue haleine

De nouveaux boutons? Bien sûr, il ne s'agirait pas de sous-estimer l'ampleur de la tâche. Élaborer un cadastre des risques en fonction de la configuration des lieux ne se fait pas du jour au lendemain. "Mais on peut se demander pourquoi ce travail n'a guère été entamé."

"Il existe une protection de base chez presque tout le monde, due aux différentes vagues et à la vaccination. Peu de personnes n'ont jamais été confrontées ni au virus ni au vaccin; on a donc une population qui est nettement moins naïve qu'en février 2020." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

Même combat pour la ventilation, dans les écoles par exemple. "Un vrai challenge, avec des dizaines de milliers de classes. Y améliorer la ventilation constitue un travail de longue haleine." Qui ne serait sans doute pas bouclé à l'heure actuelle. "Mais là, on n'a même pas commencé." Tout au plus se met-on à placer des compteurs de CO 2 de-ci de-là. "Compteurs qui permettent de mesurer, mais ne résolvent rien sur le fond."

Population moins naïve

Boutons inchangés, mais nouveau virus, ou presque, avec Omicron qui gagne du terrain. Sommes-nous réellement de retour début 2020? "En matière d'impact, pas du tout. Il existe une protection de base chez presque tout le monde, due aux différentes vagues et à la vaccination. Peu de personnes n'ont jamais été confrontées ni au virus ni au vaccin; on a donc une population qui est nettement moins naïve qu'en février 2020."

Tant mieux, parce qu'en face, ce variant débarque avec, dans ses valises, un certain échappement immunitaire et un tout autre niveau de transmissibilité. "La vitesse de croissance des cas rappelle la première vague, avec un temps de doublement de deux ou trois jours." Ce qui amène à dessiner un scénario où la propagation atteint des niveaux ingérables. "Le risque, c'est que le système de tests et de tracing soit débordé."

Moins dangereux?

Pour l'heure, il faut le dire, on évolue encore dans l'incertitude et son lot de conjectures. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'on ne sait rien. "Le consensus existe: Omicron se propage beaucoup plus vite que Delta, sans que l'on puisse distinguer la part due à une plus grande transmissibilité intrinsèque du virus de celle liée à un cycle d'infection plus court, et donc un temps d'incubation réduit." Autre certitude: si la quatrième vague, portée par Delta, reflue après son pic de la fin novembre, elle n'a pas encore déserté les hôpitaux, qui terminent 2021 sur les rotules. À ce jour, le coronavirus occupe toujours environ 650 lits de soins intensifs en Belgique. Amputant d'autant la capacité à encaisser un nouveau choc.

"Le consensus existe: Omicron se propage beaucoup plus vite que Delta." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

Ce qui n'est pas encore limpide, par contre, c'est à quel point Omicron se montrera plus clément du côté des hospitalisations et des décès. Peut-on importer sur le territoire belge les bonnes nouvelles en provenance d'Afrique du Sud? "Là-bas, lors des précédentes vagues, le décalage entre les cas et les décès se situait entre sept et dix jours. En l'appliquant aujourd'hui, on devrait se retrouver avec nettement plus de morts. Le taux de décès est passé d'une fourchette allant de 2% à 5% des cas recensés à 0,3%. C'est encourageant. Si cela se vérifie chez nous, cela pourrait changer la donne."

Vue en plein écran ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Car oui, il faudra voir ce que cela donne dans une population plus âgée. C'est pourquoi tous les regards sont tournés vers le Royaume-Uni et le Danemark, qui disposent d'une (petite) longueur d'avance. Afin de lever ce doute: si baisse de virulence il y a, sera-t-elle suffisante pour compenser l'accroissement de la transmissibilité? Et même si les admissions ne galopent pas au même rythme que les cas, ne risquent-elles tout de même pas de faire vaciller des hôpitaux toujours embourbés dans la dernière vague?

"On commence à avoir des résultats qui indiquent un plus faible taux d'hospitalisation et de décès", pointe Marius Gilbert. Toutefois, même avec un risque d’hospitalisation réduit de 50%, le virus peut ajouter une forte charge hospitalière s’il contamine un grand nombre de personnes sur une période très courte."

"On commence à avoir des résultats qui indiquent un plus faible taux d'hospitalisation et de décès qu'avec le variant Delta." Marius Gilbert Directeur du Laboratoire d'épidémiologie spatiale (ULB)

"Nous sommes à nouveau en territoire inconnu. Et nous nous trouverons probablement dans une situation difficile en janvier. Une fois la vague Omicron passée, on y verra plus clair sur la virulence et sur le nouvel équilibrage qui pourrait en résulter en matière de mesures sanitaires." De là à laisser circuler le virus? Ouh là, pas si vite! "C'est trop tôt pour se prononcer."