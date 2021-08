Mattel commercialise une Barbie à l'effigie de la cocréatrice du vaccin AstraZeneca

Sarah Gilbert détient de nombreuses distinctions scientifiques, mais elle a désormais un point commun avec Beyonce, Marilyn Monroe et Eleanor Roosevelt: une Barbie.

Le fabricant de jouets Mattel a annoncé mercredi avoir créé une poupée Barbie en l'honneur de la scientifique britannique Sarah Gilbert, cocréatrice du vaccin anti-Covid développé conjointement par l'Université d'Oxford et AstraZeneca .

Et pour cause. Si le vaccin rencontre un succès mitigé, il reste, au même titre que sa cofondatrice, une immense source de fierté au Royaume-Uni.

Sarah Gilbert, professeure de vaccinologie à l'Université d'Oxford, a dans un premier temps trouvé cette initiative "très étrange". Celle qui a été anoblie en juin par la reine Elizabeth II, pour services rendus à la santé publique et à la recherche médicale, s'est ensuite montrée plus nuancée. Elle a déclaré, par voie de communiqué, qu'elle espérait que cela"inspirerait une prochaine génération de jeunes filles pour travailler dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques".