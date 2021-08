Mesures différenciées pour Bruxelles et réouverture des boîtes de nuit au programme du Codeco

"Mais pas question d'appeler cette réunion le Codeco des boîtes de nuit", prévient une source au Fédéral. Pourtant, le secteur de la nuit, fermé depuis un an et demi, espère au moins une volute de fumée blanche. "On a l'impression qu'il y a enfin quelque chose qui bouge. Ce n'est pourtant pas faute de faire pression", glisse Lorenzo Serra, cofondateur de Brussels By Night Federation.