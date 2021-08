MR et CD&V veulent convoquer la commission Covid pour accélérer la vaccination à Bruxelles

Bruxelles est à la traine. Face au retard de la vaccination dans la capitale, le MR et le CD&V exhortent, dimanche dans un communiqué commun, le gouvernement régional à prendre le problème à bras-le-corps. Ils demandent la convocation urgente d'une commission de la Santé au Parlement bruxellois afin de mener une "réflexion approfondie et rapide en la matière".

Les députés bruxellois David Leisterh (MR) et Bianca Debaets (CD&V) rappellent que le taux de vaccination de la Région bruxelloise demeure particulièrement bas. Alors que la Flandre compte 86% de sa population adulte complètement vaccinée et que la Wallonie atteint un taux de 76% , Bruxelles n'est qu'à 58% . "Dans ce contexte, il est assez incompréhensible que les centres de vaccination, comme celui du Heysel, commencent à fermer leurs portes", déplorent-ils.

"Désinformation sur les vaccins"

Selon eux, le ministre Alain Maron (Ecolo), en charge de la stratégie vaccinale de la Région, a échoué à promouvoir la vaccination. "C'est dans les communes les plus pauvres de Bruxelles, celles composées d'une large diversité ethnique, que le taux de vaccination est le plus faible. La désinformation sur les vaccins y est bien plus présente que dans d'autres communes et l'accès à la vaccination des personnes en situation de précarité y est difficile", observent-ils.