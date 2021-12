Nouveau recours déposé par des acteurs culturels au Conseil d'État contre les jauges

"On ne comprend pas pourquoi le gouvernement inflige un traitement différent pour les cinémas et les lieux de théâtre et de concerts."

La Ligue des Droits Humains (LDH) qui était partie prenante au premier recours ne l'est plus pour le second, qui concerne non plus le droit d'accès à la culture, mais ses conditions d'accès. Ce sont en effet les jauges et leurs proportionnalités qui sont cette fois mises en cause.

200 personnes par jour

"Pour les cinémas, on est à une jauge de 200 par salle", note Me Letellier. "Pour les lieux culturels, on est à 50 - voire jusqu'à 200 moyennant le respect d'un protocole particulier et une autorisation du bourgmestre - mais par jour ! On ne comprend pas pourquoi le gouvernement inflige un traitement différent pour les cinémas et les lieux de théâtre et de concerts. (…) On peut avoir comme lecture que ce ne sont pas seulement les lieux culturels qui sont rouverts, mais également les lieux événementiels. Le gouvernement aurait alors aligné les conditions de l'événementiel sur la culture…".