Nouvelles règles de quarantaines dans les écoles

En vue de la rentrée de lundi prochain, de nouvelles règles sont mises en place dans les écoles pour éviter des fermetures de classe en cascade à cause de cas de covid.

Garder les écoles ouvertes avant tout. C'est la règle qui transcende les mesures sanitaires. Mais dans les faits, avec la virulence du variant Omicron , cela risquait de devenir compliqué, vu la multiplication des cas de contaminations . Une modification des règles de quarantaines dans l'enseignement fondamental a donc été décidée mercredi, par les ministres de l'Éducation et la Cim Santé.

À partir du 10 janvier, une classe du fondamental ne devra plus être mise en quarantaine pendant 5 jours qu'à partir du moment où il y aura 4 cas d'infections (avec ou sans symptômes), ou 25% de la classe. Jusqu'ici, deux cas suffisaient à mettre la classe en quarantaine. Cette règle est valable jusqu'aux vacances de carnaval.

Lorsque le masque est utilisé comme prévu et que la classe est bien ventilée, les enfants de ces classes sont considérés comme contacts à bas risque . De même en maternelle, où le masque n'est pas requis pour les enfants.

Par ailleurs, lorsqu' un enfant a un contact à haut risque en dehors de sa classe et qu'il est donc mis en quarantaine, il peut quitter cette quarantaine pour aller à l’école.

Et en secondaire?

En secondaire, ce sont les règles générales qui s'appliquent. Celles-ci ont été modifiées en début de semaine. Elles impliquent qu'un élève qui a eu un contact à haut risque, mais reste asymptomatique, devra suivre une quarantaine s’il n’est pas doublement vacciné. La quarantaine est de 10 jours pour un non-vacciné et de 7 jours pour un jeune partiellement vacciné. Elle peut être levée prématurément (après 4 jours pour un partiellement vacciné et 7 jours pour un non-vacciné), moyennant des autotests négatifs quotidiens et des règles préventives strictes.