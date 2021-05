Où en est la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Belgique?

Combien de personnes ont été vaccinées? Où se trouve le centre de vaccination le plus proche de chez moi? Quand pourrai-je me faire vacciner et avec quel vaccin? Pour les réponses, c'est par ici...

Les questions concernant la campagne de vaccination contre le Covid-19, qui a démarré le 28 décembre en Belgique, sont nombreuses. Elles touchent aux statistiques, à l'organisation pratique de cette campagne, aux vaccins, etc. Retrouvez toutes les réponses à vos questions ci-dessous.

(Mis à jour le 20/05/2021)

Combien de personnes sont-elles vaccinées?

44,3% couverture vaccinale première dose 44,3% de la population de plus de 18 ans a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus.

15,7% Couverture vaccinale deuxième dose Le pourcentage baisse à 15,7% pour la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

Actuellement, 4.143.335 personnes ont reçu une première dose de vaccin et 1.495.317 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Pour retrouver une vie normale, les autorités belges estiment que 70% de la population (de plus de 18 ans) doit être vaccinée contre le coronavirus, soit 6.426.413 personnes. Ce seuil pourrait être atteint vers le mois de septembre de cette année.

Du côté des séniors, le groupe cible prioritaire de cette campagne, la vaccination progresse. Sciensano estime que 90,7% des plus de 65 ans et 88,9% des plus de 85 ans ont reçu au moins une dose du vaccin.

Quel planning pour la vaccination?

Le gouvernement et la task force coronavirus ont mis au point un planning de vaccination précis, en prenant en compte le nombre et le type de vaccins disponibles, et les catégories de personnes à vacciner prioritairement.

Depuis le 6 avril, les citoyens désirant se faire vacciner pourront s'inscrire sur la "liste de réservistes" QVAX pour la Wallonie et la Flandre et BRUVAX pour la région bruxelloise afin de pouvoir bénéficier, en dernière minute, d'une dose de vaccin non utilisée.

Vue en plein écran ©Info-coronavirus.be

Au niveau des livraisons, la Belgique a reçu environ 20% des vaccins qu'elle a commandés. Actuellement, ceux-ci sont les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Où puis-je me faire vacciner?

Trouvez le centre de vaccination le plus proche de chez vous.

