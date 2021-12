Un nouveau Codeco ce vendredi matin: où pourrait-il encore serrer la vis?

Il y aura bien un nouveau Comité de concertation ce vendredi. La situation dans les hôpitaux devient intenable. Qu'est-ce qui pourrait réellement casser cette 4e vague?

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) avait demandé un nouveau Comité de concertation (Codeco) et le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) s'était dit favorable à des mesures plus fortes. Mais le Premier ministre Alexander De Croo attendait de recevoir de nouveau rapport sur la situation sanitaire et les mesures à prendre éventuellement demandé au Gems, qui conseille le gouvernement.

"Ca craque dans les hôpitaux et la situation dans les écoles devient intenable, notamment en Flandre, il va falloir s'attaquer à ce problème."

Le Gems a débattu jusque tard mercredi soir des recommandations à formuler. On parle de mesures "urgentes et claires", sans plus de détails à ce stade. Suite à ce rapport, Alexander De Croo a finalement décidé de convoquer un nouveau Codeco en urgence, ce vendredi matin dès 9h.

Cette nouvelle urgence est dictée par la situation critique dans les hôpitaux, où l'on s'attend à une saturation prochaine, surtout en Flandre.

Un "paquet cohérent"

Alors, que faire désormais? Ppoursuivre une politique des "petit pas" ou frapper un grand coup, quitte à compromettre les Fêtes de fin d'année?

"On est dans le pire des scénarios, avec une augmentation sans fin des contaminations." Frank Vandenbroucke Ministre fédéral de la Santé

Interrogé sur Bel-RTL ce jeudi matin, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, partisan depuis le début de la 4e vague de mesures plus fortes, a jugé que si le Codeco se réunissait, il devrait décider d'un "paquet cohérent, clair et suffisamment fort (...) des mesures qui vont vraiment à fond. On est dans le pire des scénarios, avec une augmentation sans fin des contaminations".

Les activités en intérieur dans le viseur

Que va-t-il décider? Pour rappel, le dernier Codeco en date remonte au 26 novembre, il y a cinq jours à peine. Lui-même avait été convoqué en urgence, alors qu'il avait été planifié... pour janvier par le Codeco du 17 novembre. Cela commence tout doucement à ressembler au supplice chinois... La marge de manœuvre est très étroite entre la volonté affichée de ne pas fermer de secteurs, d'une part, et la nécessité d'éviter que le système hospitalier s'effrondre.

Lors de leur rapport de la mi-novembre, les experts du Gems avaient formulé trois principes qui devaient guider la gestion de la 4e vague: "Garder les écoles ouvertes, assurer la continuité des activités des entreprises et suspendre la plupart des activités à haut risque".

Mercredi, Jan Jambon citait les activités en intérieur, et donc la culture, le sport et les événements, comme secteurs où des mesures devaient être rapidement prises.

La question des rassemblements en extérieur, comme les marchés de Noël par exemple, pourrait également se poser.

Quid des écoles?

Les écoles figurent aussi en haut de la liste des préoccupations. C'est effectivement chez les plus jeunes que le virus circule le plus. Sans masque, non vaccinés, avec un respect des gestes barrières moins évident: ce n'est pas étonnant. "Si on veut éviter le pire du pire, il faut des mesures fortes, y compris dans l'enseignement, le secteur événementiel", a insisté Frank Vandenbroucke ce jeudi matin sur Bel-RTL. Il a qualifié de "chaos" la situation dans les écoles flamandes. 110 seraient actuellement fermées à cause du covid.

La ligne tenue jusqu'ici par les experts et les acteurs politiques de "ne pas toucher aux écoles" sera-t-elle remise en cause? "Ca craque dans les hôpitaux et la situation dans les écoles devient intenable, notamment en Flandre, il va falloir s'attaquer à ce problème", nous dit un observateur.

Concernant la vie privée, le retour de la bulle sociale paraît improbable, car impossible à assumer politiquement (...).

La ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS) refuse d'envisager une fermeture généralisée des écoles ou un retour à l'enseignement hybride. De nombreuses mesures sont déjà en vigueur dans les écoles et le nombre d'écoles fermées reste très faible côté francophone ("30 écoles sur 2700"), dit-on à son cabinet.