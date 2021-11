Oui, les vaccins anti-covid actuels resteront efficaces contre le variant Omicron

Des chercheurs de l'UCLouvain ont mis en évidence comment les différents variants du coronavirus s'attachaient à nos cellules et devenaient "plus collants".

Le variant Omicron fait planer un doute sur l'efficacité des vaccins. Le patron de Moderna a ajouté à l'incertitude. Selon des chercheurs de l'UCLouvain, il n'y a pas matière à s'inquiéter outre mesure.

"Je pense qu'il s'agira d'une baisse significative (d'efficacité). Je ne connais pas son ampleur parce que nous devons attendre les données". C'est le patron de Moderna, firme pharmaceutique américaine qui a développé l'un des vaccins à ARN messager contre le coronavirus, qui l'a affirmé ce mardi. De quoi augmenter encore l'inquiétude face au nouveau variant du SARS-Cov2, baptisé Omicron.

Ces éléments interviennent alors que la Belgique déploie sa stratégie de 3e dose pour l'ensemble de la population. Cela vaut-il la peine de recevoir une injection supplémentaire d'un vaccin potentiellement obsolète, se demanderont certains. Question légitime, à laquelle répond, hasard du calendrier, une étude publiée dans la revue Nature Communications par une équipe de l'UCLouvain, emmenée par le professeur David Alsteens.

Bouton pression ou scratch

Grâce à un microscope à force atomique, les chercheurs de l'université belge ont pu observer comment le SARS-Cov2, le virus responsable du Covid-19, parvenait à s'accrocher de plus en plus fort à nos cellules au fil de ses mutations et donc à devenir plus difficile à combattre pour le corps humain.

"La différence entre les variants alpha, bêta et gamma et le variant kappa, qui est proche du variant delta, c'est la manière dont ils interagissent avec nos cellules", explique David Alsteens, qui utilise une image: les premiers variants s'accrochaient à un point-clé, comme un bouton pression, tandis que les variants kappa et delta se lient à nos cellules de manière plus homogène, un peu comme un scratch.

"Il y aura peut-être une diminution de cette efficacité, mais les vaccins actuels ne seront pas nuls, c'est une certitude." David Alsteens Chercheur qualifié FNRS - Institute of Biomolecular Science and Technology de l’UCLouvain

Plutôt bouton pression ou scratch, le variant Omicron? "Son code génétique le rapproche du variant bêta, mais avec davantage de mutations" sur la protéine spike, qui permet au virus de se lier à une cellule humaine, constate David Alsteens. Avec quelle conséquence sur la santé? Des chercheurs du monde entier tentent actuellement de l'évaluer.

Mais, estime le chercheur de l'UCLouvain, quels que soient les résultats de ces recherches, on peut d'ores et déjà affirmer que les vaccins actuels resteront une arme efficace contre le nouveau variant. Car une partie du virus reste identique à la souche. Dès lors, une partie des anticorps produits après vaccination sont toujours en mesure de le combattre.

"Les vaccins actuels ne seront pas nuls"

Reste à savoir dans quelle proportion. "Il y aura peut-être une diminution de cette efficacité, mais les vaccins actuels ne seront pas nuls, c'est une certitude, affirme David Alsteens. Le chercheur de l'institut de recherche biomoléculaire de l'UCLouvain rappelle par ailleurs qu'un vaccin comme celui contre la grippe est en évolution constante et présente une efficacité variable d'une année à l'autre, en fonction des mutations du virus. "Même efficace à 50%, un vaccin contribue à diminuer les transmissions et les formes sévères de la maladie", rappelle-t-il.

S'il devait s'avérer nécessaire d'adapter les vaccins au nouveau variant Omicron, la directrice de l'Agence européenne des médicaments Emer Cooke a fait savoir qu'une homologation pourrait être délivrée en trois à quatre mois.

"Cette troisième dose va simplement augmenter la qualité et la durée de l’immunité induite par les deux premières doses, et ce, très rapidement. C’est ce dont on a besoin maintenant." Sophie Lucas Immunologiste (UCLouvain)

Mais à ce stade, une seule contamination par le variant Omicron a été détectée en Belgique. Le variant delta représente 99,99% des infections dans notre pays. Or, "si la majorité des anticorps produits suite à a la vaccination sont toujours capables de se lier à la protéine spike d’un variant, les vaccins restent très efficaces contre le variant en question. Et c’est le cas actuellement avec le variant delta", rappelle Sophie Lucas, immunologiste, présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain, qui a participé à l'étude.

L'utilité de la 3e dose reste donc d'actualité. C'est la diminution du taux d'anticorps dans le temps qui explique la nécessité d'une 3e dose, dite "booster" car elle relance la production d'anticorps. "Cette dose va simplement augmenter la qualité et la durée de l’immunité induite par les deux premières doses, et ce, très rapidement". Pour Sophie Lucas, "c’est ce dont on a besoin maintenant".