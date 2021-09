Pass sanitaire à Bruxelles: le secteur horeca redoute "que les clients partent vers d'autres Régions"

Mardi, le Fédéral, les Régions et Communautés ont finalisé les termes d’un accord de coopération étendant l’usage du Covid Safe Ticket à Bruxelles. Du côté du secteur horeca, c'est la douche froide.

Il faudra désormais montrer patte blanche, même au restaurant. Jusque-là réservé principalement aux évènements de grande taille , le pass sanitaire pourrait être étendu au secteur horeca , aux installations de sport et aux discothèques, à compter du 1 er octobre , pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans.

Pour les événements de masse, les hôpitaux et maisons de repos, il sera exigé dès 12 ans.

"On redoute que les clients partent vers d'autres Régions"

"La situation sanitaire à Bruxelles est particulièrement mauvaise, on doit à tout prix éviter une fermeture (....) ce qu'on regrette, c'est que cette décision n'a pas été prise à un niveau fédéral et qu'il n'y ait pas une décision d'application sur l'ensemble du territoire" , explique Fabian Hermans .

"Pour ma part, je suis bruxellois et je n'ai qu'à traverser la rue pour me retrouver en Région flamande", ajoute-t-il. "On redoute que les clients partent vers d'autres Régions, mais je ne m'avance pas en disant aussi que la plupart de nos clients sont vaccinés."