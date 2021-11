Plus de 70% de la population adulte vaccinée à Bruxelles

Lentement, mais sûrement... Le seuil des 70% de la population bruxelloise âgée de 18 ans et plus vaccinée a été franchi la semaine dernière. C'est ce qu'a affirmé, ce mardi, la responsable covid de la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven, lors d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire à Bruxelles.

En ce qui concerne la troisième dose, la vaccination du personnel soignant est en cours. C'est le cas dans les maisons de repos et de soins depuis deux semaines. Et, depuis lundi, ça l'est aussi pour les 16.000 personnes des services de santé de première ligne.