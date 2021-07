Plus de 97% des Belges hospitalisés pour un covid ne sont pas entièrement vaccinés

Les vaccins contre le Covid-19 sont censés protéger contre les infections importantes et, donc, contre les hospitalisations. Or, on sait qu'ils n'empêchent pas totalement de contracter le virus ni de présenter des symptômes. Mais qu'en est-il réellement? Que sait-on des hospitalisations pour covid de personnes vaccinées? Dans son rapport hebdomadaire , Sciensano livre quelques chiffres éclairants.

"Selon le croisement entre les données Vaccinnet+ et celles de la surveillance clinique des patients Covid-19, sur un total de 14.674 patients hospitalisés pour un Covid-19 entre le 15 février 2021 et le 28 juin 2021, 342 (2,3%) étaient entièrement immunisés ."

Parmi les patients hospitalisés pour cette maladie, plus de 97% ne sont donc soit pas vaccinés, soit vaccinés avec une seule dose d'un produit à double injection, soit vaccinés depuis moins de deux semaines . Ce chiffre est similaire à ceux annoncés par la France et les États-Unis.

Donc, moins de personnes âgées

On sait que la population qui occupe les hôpitaux est actuellement plus jeune que celle des premières vagues. Les personnes âgées sont majoritairement vaccinées (les 65+ sont vaccinés à 89%) et les patients arrivant des maisons de repos sont désormais rares dans les sections covid; ils étaient 12, sur les 181 admis à l'hôpital et dont la provenance a été déterminée, à venir d'un établissement de repos ou de soins, lors de la semaine du 16 juillet 2021 au 22 juillet 2021.