Plusieurs chiffres de l'épidémie repassent dans le vert

1. Le recul amorcé des infections

Entre le 30 novembre et le 6 décembre, période de référence la plus récente, 17.146 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. C'est toujours beaucoup. Mais c'est 4% de moins par rapport à la période de référence précédente. On précisera quand même que le nombre de tests est en recul lui aussi (-3%), ce qui peut influencer cet indicateur. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.125,6 sur 14 jours.