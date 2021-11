Pourquoi le nouveau variant inquiète tant...

Un nouveau variant a fait son apparition en Afrique du Sud. Il comporte tant de mutations que les experts craignent que les vaccins ne soient plus efficaces.

Ainsi, les marchés d'actions et les prix du pétrole s'affichent en net recul ce vendredi, sur fond d'angoisse des investisseurs. L'apparition de ce mutant a aussi poussé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à proposer de suspendre les vols depuis l’Afrique australe . Plusieurs États refusent déjà les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud.

Mutations de la protéine Spike

Mais que sait-on de ce nouveau variant? Selon les données préliminaires, il présenterait de nombreuses mutations (on avance déjà le chiffre de 32) au niveau de la protéine Spike. Celle-ci est considérée comme la clef du virus, parce qu'elle lui permet d'entrer dans l'organisme et donc de pénétrer dans les cellules. Son rôle est central et les scientifiques s'en servent largement pour fabriquer les vaccins anti-covid.