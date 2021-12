Pourquoi Omicron envoie-t-il tant d'enfants à l'hôpital aux États-Unis?

Les hôpitaux américains voient arriver de nombreux patients de moins de 18 ans souffrant du covid.

Les hospitalisations d'enfants malades du Covid-19 aux États-Unis ont atteint un plus haut depuis le début de la pandémie. En une semaine, 378 nouvelles hospitalisations ont été recensées chez les moins de 18 ans en moyenne par jour. Il s'agit d'une hausse de 66% sur une semaine, selon les chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Est-ce inquiétant, alors qu'en Belgique, la vaccination des 5-11 ans commence seulement à Bruxelles et en Flandre, et a été retardée après la mi-janvier en Wallonie? Pour l'instant, la proportion de cas graves chez les mineurs reste moins élevée que pour les autres tranches d'âge.

Lire aussi La Wallonie retarde la vaccination des enfants

Deux explications

Comment cela s'explique-t-il? L'explication semble surtout mathématique. Le pays est confronté à une impressionnante flambée de cas, à cause du variant Omicron. Quelque 200.000 enfants ont été déclarés malades du Covid-19 la semaine se terminant le 23 décembre, une augmentation de 50% par rapport aux chiffres de début décembre.

Davantage d'enfants infectés, cela entraîne davantage d'hospitalisations dans cette tranche d'âge. Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, précise aussi qu'il faut différencier les enfants se trouvant à l'hôpital "avec" le Covid-19, de ceux "à cause" du Covid-19. Certains jeunes sont à l'hôpital à cause d'autres virus en circulation, et sont diagnostiqués positifs au Covid-19 au passage.

15% Moins de 15% des 5-11 ans américains sont vaccinés cotre le covid

En outre, le taux de vaccination bien plus bas chez les plus enfants. Fin décembre, moins de 15% des 5-11 ans, qui ne sont éligibles pour le vaccin que depuis début novembre, et un peu plus de la moitié des 12-17 ans étaient entièrement vaccinés. Quant aux tous petits, ils ne sont pas concernés par les campagnes vaccinales. Or les vaccins s'avèrent efficaces pour protéger des cas graves de la maladie.

"Nos adolescents hospitalisés sont quasiment exclusivement non vaccinés", remarque ainsi Jim Versalovic, de l'hôpital pour enfants du Texas à Houston.

Sévérité des cas

Concernant la gravité d'Omicron vis-à-vis des enfants, c'est encore l'incertitude. "À partir de ce que nous pouvons voir aujourd'hui, Omicron ne cause pas d'infections plus sévères", estime Jim Versalovic, qui ajoute: "On dirait que nous avons affaire à une plus grande proportion de cas modérés".

"Même si un petit pourcentage d'enfants développe un cas grave, un petit pourcentage d'un grand nombre donne un grand nombre." Henry Bernstein Pédiatre à New York

Mais "même si un petit pourcentage d'enfants développe un cas grave, un petit pourcentage d'un grand nombre donne un grand nombre", a expliqué à l'AFP le pédiatre Henry Bernstein. Et c'est "une réelle inquiétude".