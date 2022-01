Première étape franchie pour le pass vaccinal à la française

Pour les 16 ans et +

Le "pass vaccinal", supposé entrer en vigueur le 15 janvier et concerner les plus de 16 ans - et non pas les plus de 12 ans comme souhaité initialement par le gouvernement -, vise à freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus, dont la forte contagiosité se traduit par des niveaux record du nombre de contaminations quotidiennes en France.